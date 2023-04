Après-midi fête de la musique 4 avenue André Thiers Cabourg Catégories d’Évènement: Cabourg

Après-midi fête de la musique 4 avenue André Thiers, 21 juin 2023, Cabourg. Le chanteur de variétés M.Dolley vous convie à un moment musical et festif. Inscription obligatoire..

2023-06-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-21 16:00:00. .

4 avenue André Thiers Domitys Le Carrousel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The variety singer M.Dolley invites you to a musical and festive moment. Registration required. La cantante de variedades M.Dolley le invita a un momento musical y festivo. Inscripción obligatoria. Der Varieté-Sänger M.Dolley lädt Sie zu einem musikalischen und festlichen Moment ein. Anmeldung erforderlich.

