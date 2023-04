Rencontre avec l’auteur Fabrice Humbert Espace Culturel Gonzague Saint-Bris, avenue Pierre Thieulle, 20 mai 2023, Cabourg.

À l’occasion de la sortie de son livre « L’expérience des fantômes », la bibliothèque et la librairie « Lire au quotidien » organisent une rencontre avec Fabrice Humbert, suivi d’une séance de dédicaces de ses œuvres..

2023-05-20 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Espace Culturel Gonzague Saint-Bris, avenue Pierre Thieulle

Cabourg 14390 Calvados Normandie



On the occasion of the release of his book « L’expérience des fantômes », the library and the bookshop « Lire au quotidien » organize a meeting with Fabrice Humbert, followed by a signing session of his works.

Con motivo de la publicación de su libro « L’expérience des fantômes », la biblioteca y la librería « Lire au quotidien » organizan un encuentro con Fabrice Humbert, seguido de una sesión de firmas de sus obras.

Anlässlich der Veröffentlichung seines Buches « L’expérience des fantômes » (Die Geistererfahrung) organisieren die Bibliothek und die Buchhandlung « Lire au quotidien » ein Treffen mit Fabrice Humbert, gefolgt von einer Signierstunde seiner ?uvres.

