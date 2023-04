Atelier codage carte Microbit Atelier 1901, 26 avril 2023, Cabourg.

Formez-vous au codage avec une carte Microbit programmable. Apprenez à piloter des LED, utiliser des boutons actionneurs, des capteurs mais aussi à utiliser une platine d’essai pour aller plus loin dans la découverte.

Dès 12 ans.

Inscription obligatoire..

2023-04-26 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-26 16:00:00. .

Atelier 1901 Avenue de la divette

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Learn to code with a programmable Microbit board. Learn how to drive LEDs, use actuators, sensors but also to use a test board to go further in the discovery.

From 12 years old.

Registration required.

Aprende a programar con una placa Microbit programable. Aprende a manejar LEDs, utilizar actuadores, sensores y también a utilizar una placa de pruebas para ir más allá en el descubrimiento.

A partir de 12 años.

Inscripción obligatoria.

Erlernen Sie das Kodieren mit einer programmierbaren Microbit-Karte. Lernen Sie, LEDs anzusteuern, Knöpfe zu betätigen, Sensoren zu verwenden, aber auch eine Testplatine zu benutzen, um noch mehr zu entdecken.

Ab 12 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité