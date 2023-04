Atelier broderie numérique Atelier 1901, 25 avril 2023, Cabourg.

Créez votre porte clé brodé à l’aide d’un logiciel de dessin vectoriel pour pouvoir ensuite le transformer en point de broderie. La brodeuse numérique fera le reste !

Dès 12 ans.

Inscription obligatoire..

2023-04-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-25 12:00:00. .

Atelier 1901 Avenue de la divette

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Create your embroidered keychain using a vector design software and then transform it into an embroidery stitch. The digital embroidery machine will do the rest!

From 12 years old.

Registration required.

Cree su llavero bordado utilizando un software de gráficos vectoriales y, a continuación, transfórmelo en una puntada de bordado. ¡La máquina de bordado digital hará el resto!

A partir de 12 años.

Inscripción obligatoria.

Entwerfen Sie Ihren bestickten Schlüsselanhänger mithilfe eines Vektorgrafikprogramms, damit Sie ihn anschließend in einen Stickstich umwandeln können. Die digitale Stickmaschine erledigt den Rest!

Ab 12 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

