Atelier gravure sur ardoise Atelier 1901, 20 avril 2023, Cabourg.

À l’aide d’un logiciel de dessin vous allez pouvoir graver des photos, du texte ou tout autre visuel sur de l’ardoise naturelle. Pensez à amener vos photos.

Dès 12 ans.

Inscription obligatoire..

2023-04-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-20 16:00:00. .

Atelier 1901 Avenue de la divette

Cabourg 14390 Calvados Normandie



With the help of a drawing software you will be able to engrave photos, text or any other visual on natural slate. Don’t forget to bring your photos.

From 12 years old.

Registration required.

Con la ayuda de un programa de dibujo puedes grabar fotos, texto o cualquier otro elemento visual en la pizarra natural. No olvides traer tus fotos.

A partir de 12 años.

Inscripción obligatoria.

Mithilfe eines Zeichenprogramms können Sie Fotos, Texte oder andere Grafiken in den Naturschiefer eingravieren. Denken Sie daran, Ihre Fotos mitzubringen.

Ab 12 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité