Dîner sur la Digue Cabourg, samedi 24 août 2024.

Dîner sur la Digue Cabourg Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 19:00:00

fin : 2024-08-24

Devenu un événement phare, le Dîner sur la digue invite estivants et cabourgeais à participer à un repas convivial sur l’une des plus belles plages de Normandie. Le temps d’une soirée, amis, familles et voisins se réunissent pour partager un dîner agrémenté d’animations musicales et de spectacles en déambulation.

Sous réserve de modifications.

Infos pratiques à venir.

Devenu un événement phare, le Dîner sur la digue invite estivants et cabourgeais à participer à un repas convivial sur l’une des plus belles plages de Normandie. Le temps d’une soirée, amis, familles et voisins se réunissent pour partager un dîner agrémenté d’animations musicales et de spectacles en déambulation.

Sous réserve de modifications.

Infos pratiques à venir.

.

Promenade Marcel Proust

Cabourg 14390 Calvados Normandie tourisme@cabourg.fr



L’événement Dîner sur la Digue Cabourg a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge