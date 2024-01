Cabourg Rétro Show Cabourg, dimanche 26 mai 2024.

Cabourg Rétro Show Cabourg Calvados

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Passionnés de véhicules anciens ? Cet évènement est pour vous ! Laissez-vous séduire par ces voitures de collection. Découvrez de magnifiques joyaux de la mécanique au travers d’espaces thématiques, de stands de professionnels et la présence de nombreux clubs, de quoi ravir petits et grands !

Centre-ville

Cabourg 14390 Calvados Normandie



L'événement Cabourg Rétro Show Cabourg a été mis à jour le 2024-01-16