GIL JOGGING CABOULOT Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes GIL JOGGING CABOULOT Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. GIL JOGGING Vendredi 24 novembre, 20h00 CABOULOT Duo Hip-hop traumad aux accents punk de st brieuc arrangeur des svinkels, « allez, allez » CABOULOT 42 rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/pages/category/Bar/Le-Caboulot-Nantes-105368517488825/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00 punk Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CABOULOT Adresse 42 rue de la Tour d'Auvergne, 44200 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville CABOULOT Nantes latitude longitude 47.205889;-1.561852

CABOULOT Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/