Cabotage Hédé-Bazouges, 13 août 2021, Hédé-Bazouges.

Cabotage 2021-08-13 – 2021-08-13 site 11 écluses La Madeleine

Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine Hédé-Bazouges

À bord de la péniche Verwachting, Sofian Jouini dessine un parcours artistique au fil de l’eau. Tout au long de ce voyage nautique de Rennes à Hédé-Bazouges, l’artiste convie des complices – musicien.ne.s, chorégraphes et danseur.se.s – afin de proposer des performances in-situ inédites au MeM, sur le Canal Saint-Martin et aux écluses d’Hédé.

Le 13 et 14 aout, la péniche Verwachting passe les onze écluses d’Hédé pour un parcours artistique ponctué de propositions dansées le long du Canal d’Ille-et-Rance.

Au programme :

– 13 août à 19h : au niveau de l’écluse n°23, à côté de la Maison Pêche et Nature d’Ille-et-Vilaine, l’invitée du jour sera Marina de Remedios, danseuse de flamenco madrilène.

– 14 août à 19h : au niveau de l’écluse n°28, à côté de la Maison du Canal d’Ille-et-Rance, l’invitée sera Linda Hayford, chorégraphe et danseuse, ambassadrice française du popping et co-directrice avec le Collectif du CCN de Rennes et de Bretagne.

Evènement non soumis au pass sanitaire.

+33 2 99 63 88 22 http://www.ccnrb.org/

dernière mise à jour : 2021-08-06 par