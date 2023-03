Visite guidée à la torche électrique Cabinet Rembrandt Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Visite guidée à la torche électrique Cabinet Rembrandt, 13 mai 2023, Grenoble. Visite guidée à la torche électrique Samedi 13 mai, 17h00 Cabinet Rembrandt 7€ plein tarif, 5€ tarif jeune, gratuit pour les moins de 12 ans. Groupes très limités (15 pers.), réservation indispensable par téléphone ou par mail. Venez découvrir le cabinet Rembrandt comme vous ne l’avez jamais vu !

Eclairés à la simple lueur de la torche de la guide, cette visite vous permettra d’observer et de découvrir l’œuvre gravé du maître néerlandais de façon complètement atypique et privilégiée !

3 départs de visites sont proposés : 17h, 18h15 ou 19h30 Cabinet Rembrandt 37 rue Servan 38000 GRENOBLE Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 88 75 75 http://www.couventsaintececile.com/ Le Cabinet Rembrandt est un petit musée créé par le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création. Il présente l'une des plus belles collection privée de gravures de Rembrandt. Entrée par le parvis du Couvent Sainte-Cécile, Accessible par le Tram A (arret Maison du Tourisme) et le Tram B (arrêt Sainte-Claire). Parking payant Lafayette à proximité.

