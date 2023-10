« Ho Ho ! Ha Ha Ha » : Le yoga du Rire comme anti-stress Cabinet de sophrologie & d’aromathérapie Beaugency, 17 décembre 2023, Beaugency.

Isabelle HEMON, formée à l’Institut Français du rire & santé par Fabrice LOIZEAU, propose des séances de Yoga du rire pour faire le plein d’énergie et transformer votre vie.

Le yoga du rire est un concept créé par le Dr Madan KATARIA en 1995, en Inde. S’inspirant du yoga, le yoga du rire combine le rire sans raison et les respirations yogiques ( pranayamas).

Les bienfaits du rire et du yoga du rire

Le rire favorise la production d’endorphines, de sérotonine, de dopamine et de noradrénaline. Le rire renforce le système immunitaire, régularise la tension artérielle, diminue les risques cardiovasculaires et augmente la capacité pulmonaire;Le yoga du rire est un exercice physique complet pour le bien-être et un outil puissant pour réduire le stress. Il aide à positiver et à améliorer les relations. Il augmente la confiance en soi et l’estime de soi. Il améliore la mémoire et la concentration.

Cabinet de sophrologie & d’aromathérapie 3 impasse Oseille 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « plenitudesophro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0781236932 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:30:00+01:00 – 2023-12-17T15:30:00+01:00

2024-02-11T14:30:00+01:00 – 2024-02-11T15:30:00+01:00

