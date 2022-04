Cabinet de Poésie Générale Bretigny Bretigny Catégories d’évènement: Bretigny

Côte-d'Or

Cabinet de Poésie Générale Bretigny, 7 mai 2022, Bretigny. Cabinet de Poésie Générale Bretigny

2022-05-07 – 2022-05-07

Bretigny Côte-d’Or Bretigny EUR “La Poésie est un métier de pointe” – René Char Suite à l’inauguration du lieu comme nouveau Cabinet de Poésie Générale, le TéATr’éPROUVèTe vous proposera le spectacle « Si nous pouvons voler, c’est parce que le poète a rêvé l’envol » fait des textes d’une

vingtaine de poètes de divers styles et diverses époques, avec de la musique, des improvisations, des effets sonores, des auscultations poétiques et autres surprises. +33 3 80 35 73 39 “La Poésie est un métier de pointe” – René Char Suite à l’inauguration du lieu comme nouveau Cabinet de Poésie Générale, le TéATr’éPROUVèTe vous proposera le spectacle « Si nous pouvons voler, c’est parce que le poète a rêvé l’envol » fait des textes d’une

vingtaine de poètes de divers styles et diverses époques, avec de la musique, des improvisations, des effets sonores, des auscultations poétiques et autres surprises. Bretigny

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bretigny, Côte-d'Or Autres Lieu Bretigny Adresse Ville Bretigny lieuville Bretigny Departement Côte-d'Or

Bretigny Bretigny Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretigny/

Cabinet de Poésie Générale Bretigny 2022-05-07 was last modified: by Cabinet de Poésie Générale Bretigny Bretigny 7 mai 2022 Bretigny Côte-d'Or

Bretigny Côte-d'Or