Cabinet de Poésie Générale à PRECY-SOUS-THIL Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Précy-sous-Thil

Cabinet de Poésie Générale à PRECY-SOUS-THIL Précy-sous-Thil, 25 mars 2022, Précy-sous-Thil. Cabinet de Poésie Générale à PRECY-SOUS-THIL Précy-sous-Thil

2022-03-25 – 2022-03-25

Précy-sous-Thil Côte-d’Or EUR 0 0 Place à la poésie ! Le TéATr’éPROUVèTe inaugure des « cabinets de poésie générale » dans toute la France, en tous lieux où la poésie est vitale. Pour lutter contre le manque de poésie dans le quotidien, les docteurs du cabinet de poésie soignent avec humour, à grand renfort de prescriptions poétiques.

À partir de 8 ans • 50 min Place à la poésie ! Le TéATr’éPROUVèTe inaugure des « cabinets de poésie générale » dans toute la France, en tous lieux où la poésie est vitale. Pour lutter contre le manque de poésie dans le quotidien, les docteurs du cabinet de poésie soignent avec humour, à grand renfort de prescriptions poétiques.

À partir de 8 ans • 50 min Précy-sous-Thil

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Précy-sous-Thil Autres Lieu Précy-sous-Thil Adresse Ville Précy-sous-Thil lieuville Précy-sous-Thil Departement Côte-d'Or

Cabinet de Poésie Générale à PRECY-SOUS-THIL Précy-sous-Thil 2022-03-25 was last modified: by Cabinet de Poésie Générale à PRECY-SOUS-THIL Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil 25 mars 2022 Côte-d'Or Précy-sous-Thil

Précy-sous-Thil Côte-d'Or