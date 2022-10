Cabinet de curiosités Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne EUR 16 16 Dans ce spectacle de « Magie bizarre », Astier vous présentera plusieurs de ses « hantiquitées ».



De la poupée hantée en passant par la fée momifiée, de la « mallette du chasseur de fantômes » aux reliques d’un hôtel maudit, de la collection d’objets vaudous en passant par la planche de ouija, c’est un véritable petit musée du mystère et de l’étrange qui s’ouvre à vous.



Aussi appelé « storytelling magic », cette approche de l’illusionnisme consiste avant tout à raconter une histoire, plonger le spectateur dans une ambiance, l’embarquer dans un univers… A la différence des prestations plus classiques, ou la question récurrente est « comment avez-vous fait ? » ou encore « Quel est le truc ? », la magie bizarre amène plus souvent des réflexions du genre « Est-ce réel ? »



Avec Astier Retrouvez ce spectacle de « Magie bizarre » avec Astier sur la scène de l'Art Dû.

