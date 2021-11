CABINET DE CURIOSITÉS ACOUSTIQUES Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

CABINET DE CURIOSITÉS ACOUSTIQUES Laboratoire d’Acoustique de l’Université Avenue Olivier Messiaen Le Mans

2022-01-22 – 2022-01-23 Laboratoire d’Acoustique de l’Université Avenue Olivier Messiaen

Le Mans Sarthe

Proposé par l’association Ramdam et Le Mans Université

Lieu : Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM)

Tout public : Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022, de 9h à 17h, départ toutes les 20 min (avec ou sans réservation)

Scolaires : Lundi 24 et mardi 25 janvier 2022, de 9h à 17h

Tarif : gratuit

Avez-vous déjà vu une onde sonore ? Peut-on transformer la lumière en son ? Venez découvrir les nombreuses expériences de notre cabinet de curiosités et vous immerger dans une bulle sonore qui vous laissera…sans voix !

Le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans est né il y a quarante ans. Ses études portent pour l’essentiel sur l’acoustique musicale, la thermoacoustique, l’aéroacoustique, les métamatériaux, l’imagerie, la vibroacoustique… Au travers d’expériences curieuses et contre-intuitives, vous découvrirez toutes ces disciplines de l’acoustique.

Vous déambulerez dans les salles emblématiques du laboratoire, de la salle anéchoïque à son opposé à la salle réverbérante. Au fil du parcours, étudiant.e.s, doctorant.e.s et chercheur.e.s vous feront observer, entendre et comprendre ce qui se cache sous ce terme d’ « onde sonore ».

L’acoustique est partout, et même là où vous ne l’imaginez pas…

