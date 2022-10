journée porte ouverte Cabinet d’Architecture Kayser Milleliri Sartène Catégories d’évènement: Corse-du-Sud

journée porte ouverte Cabinet d’Architecture Kayser Milleliri, 14 octobre 2022, Sartène. journée porte ouverte 14 – 16 octobre Cabinet d’Architecture Kayser Milleliri

uniquement sur rdv

Journées nationales de l’architecture handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur pi;hi;ii;vi;mi Cabinet d’Architecture Kayser Milleliri 15 cours Soeur Amélie, 20100 Sartène, Corse-du-Sud Sartène 20100 Corse-du-Sud Corse Cabinet d’architecture Kayser Milleliri, Architecte DPLG en Corse à Propriano, Sartene, Olmeto, spécialisé dans les constructions écologiques, économiques et bio climatiques. Nous nous trouvons à Sartene ( 20 100 ), dans la région du Valinco Vers Propriano, Viggianello et Olmeto à mi-chemin entre Ajaccio et Porto-Vecchio en Corse du Sud. Nous rayonnons sur toute la Corse, le bassin méditerranéen et particulièrement le Valinco, le Sartenais, l’Alta Rocca, le Taravo, la région d’Ajaccio, celle de Porto Vecchio, de Bastia et la Balagne ou nous avons une annexe de l’agence située à Lama ( 20 218 )

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-16T16:30:00+02:00 VKM

