L’Héliophore : la maison qui se chauffe toute seule au soleil ! cabinet d’architecture Héliophoros Sainte-Anne-d’Auray, 14 octobre 2023, Sainte-Anne-d'Auray.

L’Héliophore : la maison qui se chauffe toute seule au soleil ! Samedi 14 octobre, 14h00 cabinet d’architecture Héliophoros Inscription souhaitée

L’Héliophore, c’est la plus remarquable innovation depuis l’invention du chauffage central !

cabinet d’architecture Héliophoros 5 impasse le clos du bois 56400 Sainte-Anne d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 (0)9 80 95 35 80 https://heliophoros.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://heliophoros.com/event/la-plus-remarquable-innovation-depuis-l-invention-du-chauffage-central-2023-10-14-5/register »}] Venez découvrir les secrets de la maison héliophore qui se chauffe toute seule au soleil (couverture des besoins en chauffage annuels de 80% et 100% et 80% des besoins en eau chaude sanitaire et tout cela sans surcoût constructif !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Jean-Pierre Rimsky-Korsakoff, architecte hélio-thermicien