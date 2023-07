Visite d’une collection privée d’objets et documents anciens retraçant l’histoire de l’archéologie, de ses origines au XXe siècle. Cabinet Caillou Blois Catégories d’Évènement: Blois

Visite d'une collection privée d'objets et documents anciens retraçant l'histoire de l'archéologie, de ses origines au XXe siècle.

Samedi 16 septembre, 17h00
Cabinet Caillou
Blois

L'aventure de l'archéologie à des origines lointaines mais se développa principalement à partir de la Renaissance. A travers des documents anciens et inédits (archives, photograhies, dessins, objets de fouilles, etc.), c'est l'évolution de cette discipline qui sera retracée, de la quête des reliques à l'invention de l'archéologie aérienne, en passant par l'expédition d'Egypte, les premières fouilles en France et autour de la Méditerranée, sans oublier d'évoquer la mémoire des grands archéologues et des institutions qui ont contribué à forger cette discipline scientifique, mais aussi notre imaginaire collectif.

Cabinet d'expertise et de recherche en archéologie.

