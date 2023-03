Colloque : La régulation des plateformes numériques Cabinet Allen & Overy Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Colloque : La régulation des plateformes numériques Cabinet Allen & Overy, 30 mars 2023, Paris. Colloque : La régulation des plateformes numériques Jeudi 30 mars, 14h00 Cabinet Allen & Overy Laboratoires partenaires : Laboratoire de droit des affaires et nouvelles technologies – D@nte, Université Versailles-Saint-Quentin

Institut Droit, Espaces et Technologies – IDEST, Université Paris-Saclay 14h00 Propos introductifs La régulation des plateformes par le droit des pratiques commerciales déloyales Virginie Beaumeunier, Inspectrice générales des finances, Ancienne directrice de la DGCCRF La régulation des plateformes par le droit antitrust Muriel Chagny, Professeur de Droit à l’Université Versailles St-Quentin Les implications du DMA pour les plateformes concernées Maître Florence Ninane, Avocate associée au département concurrence du cabinet Allen & Overy L’application du DMA par les autorités de concurrence et le juge de droit commun Elodie Vandenhende, Autorité de la concurrence, adjointe au chef du service de l’économie numérique 14h10 1ère partie – La régulation concurrentielle des plateformes numériques La régulation des plateformes numériques M2 Concurrence Contrats (M2 CC) x M2 Droit des activités aérospatiales et des télécommunications (M2 DAST) 16H30 2ème partie – La régulation des contenus et des données Débats autour du rôle et de la responsabilité des plateformes dans la diffusion de contenus illicites, aspects de droit international et de droit comparé Philippe Achilleas, Professeur à l’Université Paris-Saclay, Directeur du Master 2 DAST L’approche européenne : le Digital Service Act (DSA) Jeremy Bonan, ARCOM, Directeur adjoint DPL Le rôle des très grandes plateformes dans le DSA Nathan Klein, GOOGLE, Senior Counsel Le Paquet législatif européen relatif aux services numériques : quelles conséquences pour la CNIL ? Thomas Dautieu, Directeur de l’accompagnement juridique de la CNIL DSA et RGPD Maître Julie Bellesort, Associée co-head IP/IT/Compliance au sein du cabinet KPMG Avocats 18H30 Cocktail Cabinet Allen & Overy 52 Av. Hoche, 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpB8WRFgHNrxtNpqLCNFZKPapW0z5k4svPC4uIpYN0dvvGYg/closedform »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:30:00+02:00

2023-03-30T14:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:30:00+02:00 Istock : NatalyaBurova

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Cabinet Allen & Overy Adresse 52 Av. Hoche, 75008 Paris Ville Paris Lieu Ville Cabinet Allen & Overy Paris

Évènements liés

Cabinet Allen & Overy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Colloque : La régulation des plateformes numériques Cabinet Allen & Overy 2023-03-30 was last modified: by Colloque : La régulation des plateformes numériques Cabinet Allen & Overy Cabinet Allen & Overy 30 mars 2023 Cabinet Allen & Overy Paris Paris

Paris