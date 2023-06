[Yoga] Yoga plage Cabine 47 Dieppe, 11 juin 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Pendant près d’une heure, lâchez prise dans la bonne humeur et en toute confiance lors d’une séance de yoga, le matin, suivi d’un petit-déjeuner ; au coucher du soleil, suivi d’un verre.

Au programme : exercices en musique et jeux de rire, exercices d’ancrage, évacuation des émotions négatives, détente du corps, propagation du rire, méditation et relaxation..

Cabine 47 Plage

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



For almost an hour, let go in good spirits and in complete confidence during a yoga session, in the morning, followed by breakfast; at sunset, followed by a drink.

On the program: musical exercises and laughter games, anchoring exercises, evacuation of negative emotions, relaxation of the body, propagation of laughter, meditation and relaxation.

Durante casi una hora, déjate llevar de buen humor y con total confianza durante una sesión de yoga, por la mañana, seguida del desayuno; al atardecer, seguida de una copa.

En el programa: ejercicios con música y risas, ejercicios de anclaje, evacuación de emociones negativas, relajación del cuerpo, contagio de la risa, meditación y relajación.

Lassen Sie bei einer Yogastunde fast eine Stunde lang gut gelaunt und selbstbewusst los: morgens, gefolgt von einem Frühstück; bei Sonnenuntergang, gefolgt von einem Drink.

Auf dem Programm stehen Übungen mit Musik und Lachspiele, Ankerübungen, Ableitung negativer Emotionen, Entspannung des Körpers, Ausbreitung des Lachens, Meditation und Entspannung.

