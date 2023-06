[Concours] Châteaux de sable Cabine 16 Dieppe, 7 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Montrez vos talents de sculpteur lors de ce concours familial et convivial !.

2023-08-07 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-07 . .

Cabine 16 Plage de Puys

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Show off your sculpting skills in this family-friendly contest!

Demuestra tus habilidades escultóricas en esta competición para toda la familia

Zeigen Sie Ihr Talent als Bildhauer bei diesem familiären und geselligen Wettbewerb!

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche