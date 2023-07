[Animation] Jeux de plage Cabine 16 Dieppe, 10 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez passer un agréable moment en famille ! Plusieurs jeux de plage seront disponibles à partir de 10h30 sur la plage de Puys..

2023-07-10 10:30:00 fin : 2023-07-10 . .

Cabine 16 Plage de Puys

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and have a great time with your family! Several beach games will be available from 10:30 am on the Puys beach.

¡Ven a pasarlo en grande con tu familia! Varios juegos de playa estarán disponibles a partir de las 10.30 h en la playa de Puys.

Verbringen Sie einen angenehmen Moment mit der Familie! Mehrere Strandspiele stehen ab 10:30 Uhr am Strand von Puys zur Verfügung.

Mise à jour le 2023-06-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche