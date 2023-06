Stage danse improvisation et arts somatiques « Se Réinventer_Présence en échos des corps Cie l’Imparfait, la Colle de Nouvé à Cabasse Cabasse, 17 juillet 2023 17:00, Cabasse.

Danser et sentir nos corps libre. Se réinventer, s’imaginer. Rêver des moments délicats au creux de nos vies si souvent turbulentes. Au rayon de soleil, au souffle d’un vent qui caresse nos visages. 17 – 23 juillet 1

https://les-gens-d-unmani.assoconnect.com/collect/description/310391-l-arrhes-stage-se-reinventer-presence-en-echo-des-corps

Avec ce stage de danse improvisation et arts somatiques, je vous invite à Cabasse (83), dans le lieu de la Cie L’Imparfait, qui inspire à la détente, à la résilience et à l’écologie de la présence.

Laisser un tempo se faire… RESPIRER VIBRER DANSER !!!

Prendre acte et soin de nos paysages intérieurs tel un écho vibrant à la Terre gardienne de nos inter échanges et miroir de notre nature impermanente.

De la danse improvisation au contact-impro et aux arts somatiques, je vous convie à voyager à travers les matières qui sont le fondement de ma pratique depuis plusieurs années…

Une rencontre avec le Body-Mind Centering®, pour revenir sur nos origines cellulaires où le toucher et le mouvement sont les bases de notre apprentissage et de notre développement.

Les outils d’autohypnose pour s’initier de manière simple et guidée à la conscience modifiée. Le Mouvement Authentique® pour se laisser voir et être vu tel que l’on est.

Nous profiterons également de ce lieu qui offre comme possibilité de pratiquer la marche et les méditations de Pleine Conscience, et goûter à « l’inter-être » en soi, avec les autres et l’environnement.

Accordage et concordance des temps…

Une parenthèse offerte, un temps suspendu et ouvert à la danse improvisée, aux installations, à la lecture et l’écriture spontanée en relation avec le mouvement présent, dansant, vibrant. Dépôts des corps et des esprits, de partages en témoignages, il n’y au plus lieu de « faire » ou « produire » mais plutôt goûter au temps ralenti, à suivre son déroulement.

Vivre des instants créatifs, de partages, s’initier ou approfondir les arts somatiques par une réintégration « corps-esprit » soutenue dans la danse improvisation.

Autoriser, grâce aux explorations somatiques, à de nouvelles voies de connaissances et de compréhension d’émerger.

Débrancher du flot de nos pensées, pour goûter à la sagesse naturelle, cette pré-conscience cellulaire présente dans notre vie embryonnaire.

Embrasser ce qui vient, faire confiance au voyage et profiter de la liberté d’explorer les mouvements du corps et de l’esprit réunis. C’est alors trouver de nouvelles façons d’initier le mouvement, et le laisser vous bouger, vous changer…

Ouvert à tous, ouvert sur la découverte… Pour vivre des instants privilégiés, s’y déposer et s’établir au creux de l’instant.

6 jours de guidance, sans prérequis et avec toutes vos qualités d’être pour un voyage au cœur de nos perceptions, en plein cœur d’une nature qui viendra soutenir chaque respiration, chaque intention.

Cie l’Imparfait, la Colle de Nouvé à Cabasse 845 chemin la Colle de Nouve 83340 Cabasse Cabasse 83340 Var