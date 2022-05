Cabarets d’improvisation COMME VOUS EMOI MONTREUIL Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 19 juin 2022

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 19 juin 2022

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 19 juin 2022

de 14h00 à 15h00

. gratuit

Dans le cadre du “Festival détonnants Amateurs” de Montreuil, Improseine proposera 3 cabarets d’improvisation joués par les élèves des ateliers de l’association Improseine dans les locaux de Comme Vous Emoi . Après une année de cours d’improvisation au sein des ateliers improseine, les élèves ont hâtent de présenter leur 1er cabaret. Les élèves ont été divisé en trois troupes avec chacun un cabaret. Les comédiens improviseront des histoires sorties tout droit de leur imaginaire avec pour thème un mot du public. Le maitre de cérémonie leur imposera des types de contraintes : à la manière de Molière, de Tarantino, en chansons, science-fiction, western,… Cabaret 1 : 14h-15h Cabaret 2 : 15h30-16h30 Cabaret 3 : 17h-18h Lieu : 5 Rue de la Révolution – 93100 Montreuil Entrée libre COMME VOUS EMOI 5 Rue de la Révolution 93100 MONTREUIL Contact : https://fb.me/e/2u9HeOdKD https://fb.me/e/2u9HeOdKD http://improseine.com/

