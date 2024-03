Cabarets des saltimbanques Rue de la Scierie La Grigonnais, samedi 20 avril 2024.

Cabarets des saltimbanques Rue de la Scierie La Grigonnais Loire-Atlantique

Pour la 39e édition, la troupe des Saltimbanques prépare son nouveau spectacle des Cabarets 2024

Danses, chants et sketchs rythmeront les 6 représentations

– Soirées avec repas samedi 20 avril, vendredi 26 avril, mardi 30 avril et samedi 4 mai

– Soirées sans repas samedi 27 avril et vendredi 3 mai

Pour réserver votre place, rendez-vous à la salle du Menhir à La Grigonnais à

– 19h du 22 au 29 mars et le 5 avril

– 11h du 23 au 30 mars et du 6 au 13 avril

Tout public

Tarif avec repas 18€ / 13€ / 9€

Tarif sans repas 10€ / 7€ / 5€ .

Début : 2024-04-20 20:00:00

fin : 2024-05-04

Rue de la Scierie Espace Mil’lieu

La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@lagrigonnais.fr

L'événement Cabarets des saltimbanques La Grigonnais a été mis à jour le 2024-02-29