Deux-Svres Allonne EUR 2 Les communes d’Allonne et d’Azay-sur-Thouet, avec le comité des fêtes d’Allonne organisent le Téléthon 2022 pour tout le canton de Secondigny. Spectacle musical avec le groupe MELTEM

Sketches avec KATIMAVIC et la chorale « COURANT D’AIR »

+33 5 49 63 72 23

