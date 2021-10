Paris La Bellevilloise île de France, Paris CABARET WIG’N’MIC SPECIAL HALLOWEEN La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CABARET WIG’N’MIC SPECIAL HALLOWEEN La Bellevilloise, 24 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 24 octobre 2021

de 19h à 22h

payant

Le Cabaret Wig’n’mic spécial Halloween à La Bellevilloise dimanche 24 octobre 2021. WE ARE BACK FOR HALLOWEEN Avec des micros, des perruques Et toujours des robes à paillettes Et des manucures de folie Le CABARET WIG’N’MIC revient à @labellevilloise Au programme : toujours les meilleur.e.s artistes drag et chanteur.se.s de Paris ! REJOINS-NOUS le 24 Octobre 2021 à LA BELLEVILLOISE ! Et surtout viens avec ton plus beau costume La soirée sera hostée par @jaj.the.family.hope Notre tête d’affiche : @michelle_tshibola Spectacles -> Autre spectacle La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/236377905198540 Spectacles -> Autre spectacle

Date complète :

2021-10-24T19:00:00+02:00_2021-10-24T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris