COMEDIE MUSICALE DIVA – DINER SPECTACLE – CABARET VOULEZ VOUS – PERIGUEUX Marsac-Sur-L'isle, 25 septembre 2024

CABARET VOULEZ VOUS – REVUE DIVA – DINER SPECTACLE :Billet valable 1 an, les jeudis et dimanches, à compter de la date d’achat (hors 31 décembre).Contremarque, réservation obligatoire sur le site du cabaret dans la rubrique J’ai une invitation ! Bon Appétit : Dégustez votre repas préparé par notre Chef de Cuisine. Pendant que vous vous régalez, le spectacle commence dans la salle : la chanteuse, les danseuses et performeurs de Voulez-Vous viennent à votre rencontre faire votre connaissance… Et d’autres surprises ! Spectacle Diva : L’ambiance survoltée d’une émission de télé-crochet se trouve bien éloignée de celle des bureaux de la sacro-sainte administration fiscale. Et tant pis pour la sécurité de l’emploi, Opaline va tenter sa chance. Adieu les guichets, adieu les Cerfa, elle veut changer de vie, devenir une diva ! After show : Le spectacle est terminé… mais la fête continue ! Prolongez le plaisir : partagez un verre entre amis, profitez de cet instant unique, amusez-vous !****************************************CATEGORIE 1 : FORMULE STAR – 119.00€ par personne (hors boissons)Repas, Spectacle & After Show• Entrée > Risotto à la bisque de crevette, gambas en kadaïf, pois gourmands, copeaux de parmesan et bisque en émulsion.• Plat > Noix de veau, polenta poêlée, légumes variés rôtis et crémeux de topinambours.• Dessert > Entremet chocolat et croustillant praliné.(Boissons non incluses)__________CATEGORIE 2 : FORMULE GOLD – 89.00€ par personne (hors boissons)Repas, Spectacle & After Show• Entrée > Saumon fumé maison, antipasti de courgette, aubergine et poivron, chèvre frais aux herbes, pesto de basilic et pignon de pain.• Plat > Filet de lieu noir et sa mousseline de pomme de terre à l’huile de noisette du moulin de la Veyssière, carottes de couleurs glacées au jus et son onctueux.• Dessert > Bavaroise à la pulpe de framboise et fine génoise à la vanille.(Boissons non incluses)_______CATEGORIE 3 : FORMULE PREMIUM – 64.00€ par personne (hors boissons)Repas, Spectacle & After Show• Entrée > Fin croustillant de julienne de légumes marinés 12 heures, onctueux de carotte, salade d’épinards.• Plat > Suprême de volaille basse température, crémeux de chou-fleur, mille-feuille de pomme de terre et légumes de saison.• Dessert > Choux craquants à la chantilly vanillée.(Boissons non incluses)****************************************

Tarif : 69.00 – 199.00 euros.

Début : 2024-09-25 à 23:59

CABARET VOULEZ VOUS – PERIGUEUX 2 RUE DE LA BORDERIE 24430 Marsac-Sur-L’isle