REVUE CAPRICE – DEJEUNER SPECTACLE – DEJEUNER SPECTACLE – REVUE CAPRICE CABARET VOULEZ VOUS – PERIGUEUX Marsac-Sur-L’isle, 25 septembre 2024, Marsac-Sur-L'isle.

CABARET VOULEZ VOUS – REVUE CAPRICE – DEJEUNER SPECTACLE :Billet valable 1 an, les vendredis et samedis, à compter de la date d’achat (hors 31 décembre).Contremarque, réservation obligatoire sur le site du cabaret dans la rubrique J’ai une invitation ! Bon appétit : Dégustez votre repas préparé par notre Chef de cuisine Thierry Vano. Pendant que vous vous régalez, le spectacle commence dans la salle : la chanteuse, les danseuses et performeurs de Voulez-Vous viennent à votre rencontre faire votre connaissance… Et d’autres surprises !UTOPIA dresse avec humour le portrait d’une génération hyper connectée. Dans ce monde où les tweets, posts ou likes figurent nos idées et les émoticônes nos états d’esprit, Zoé n’a que faire des conseils de sa grand-mère ! Une rencontre à contre-sens va pourtant tout chambouler. Connectez vous et partagez le flux irrésistiblement émouvant de cette comédie musicale excentrique et décalée.After-show : Le spectacle est terminé… mais la fête continue ! Prolongez le plaisir : partagez un verre entre amis, profitez de cet instant unique, amusez-vous!****************************************VIP : FORMULE STAR – 199.00€ par personne.Repas, Spectacle & After Show• Entrée > Risotto à la bisque de crevette, gambas en kadaïf, pois gourmands, copeaux de parmesan et bisque en émulsion.• Plat > Noix de veau, polenta poêlée, légumes variés rôtis et crémeux de topinambours.• Dessert > Entremet chocolat et croustillant praliné.• Boissons non incluses****************************************CATEGORIE 1 : FORMULE STAR – 124.00€ par personne.Repas, Spectacle & After Show• Entrée > Risotto à la bisque de crevette, gambas en kadaïf, pois gourmands, copeaux de parmesan et bisque en émulsion.• Plat > Noix de veau, polenta poêlée, légumes variés rôtis et crémeux de topinambours.• Dessert > Entremet chocolat et croustillant praliné.• Boissons non incluses_________CATEGORIE 2 : FORMULE GOLD – 89.00€ par personne.Repas, Spectacle & After Show• Entrée > Saumon fumé maison, antipasti de courgette, aubergine et poivron, chèvre frais aux herbes, pesto de basilic et pignon de pain.• Plat > Filet de lieu noir et sa mousseline de pomme de terre à l’huile de noisette du moulin de la Veyssière, carottes de couleurs glacées au jus et son onctueux.• Dessert > Bavaroise à la pulpe de framboise et fine génoise à la vanille.• Boissons non incluses__________CATEGORIE 3 : FORMULE PREMIUM – 69.00€ par personne.Repas, Spectacle & After Show• Entrée > Fin croustillant de julienne de légumes marinés 12 heures, onctueux de carotte, salade d’épinards.• Plat > Suprême de volaille basse température, crémeux de chou-fleur, mille-feuille de pomme de terre et légumes de saison.• Dessert > Choux craquants à la chantilly vanillée.• Boissons non incluses****************************************

Tarif : 69.00 – 199.00 euros.

Début : 2024-09-25 à 23:59

CABARET VOULEZ VOUS – PERIGUEUX 2 RUE DE LA BORDERIE 24430 Marsac-Sur-L’isle