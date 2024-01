JOE LOUIS WALKER CABARET VAUBAN Brest, samedi 23 mars 2024.

JOE LOUIS WALKER :C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons le retour de la légende Joe Louis Walker pour une grande tournée au printemps 2023 ! Joe Louis Walker c’est 50 ans de carrière dans le blues avec une trentaine de disques sous son nom, des collaborations avec les plus grands artistes de cette musique : BB King, John Lee Hooker, Otis Rush, Buddy Guy, Willie Dixon et bien d’autres, des tournées internationales à travers les cinq continents, des projets très différents suivant les époques, des nominations aux Grammy Awards et une introduction au Blues Hall of Fame de son vivant en 2013 ! Joe Louis Walker sera sur les routes européennes entre le 15 mars et le 2 avril 2023 avec son quartet des USA (guitare, basse, piano, batterie).

Tarif : 21.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29