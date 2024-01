THE CELTIC SOCIAL CLUB CABARET VAUBAN Brest, jeudi 21 mars 2024.

Après le mémorable concert donné aux Vieilles Charrues le 14 juillet 2023 devant 50000 personnes, THE CELTIC SOCIAL CLUB a pris un peu d’avance sur la célébration de son dixième anniversaire. Né en juillet 2014, comme un concert unique sur la scène Glenmor du festival breton, devenu l’un des plus redoutables commando de la scène hexagonale entre pop, folk et tradition, après de multiples concertsen France et à travers le monde (États-Unis, Angleterre, Espagne, Allemagne, Chine, Turquie, Algérie…), les 7 musiciens de THE CELTIC SOCIAL CLUB vous invitent à venir souffler en leur compagnie les 10 bougies du groupe en 2024 à l’occasion du 10th ANNIVERSARY TOUR qui promet de grands moments d’émotions et de partage !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29