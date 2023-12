BATLIK CABARET VAUBAN Brest, 10 février 2024, Brest.

Nombre des auditeurs de Batlik ont coutume de dire : «D’habitude, je n’écoute pas ce genre de musique, mais là c’est différent». C’est peut-être parce que Batlik sera parvenu à faire passer la musique avant le genre musical.C’est en complète indépendance, sous l’égide de son label «À Brûle Pourpoint» qu’entre 2003 et 2023 il aura à la fois fondé le studio de la Cuve à Aubervilliers (Don Cavalli, Moriarty, Fred Palem …), sorti 13 albums sous son nom, et produit une demi-douzaine d’albums d’autres groupes dont le remarquable « Largue la peau» de Sages comme des sauvages.Des folk-songs contestataires en guitare voix des débuts, jusqu’à la poésie désabusée des derniers albums aux formations plus étoffées, ce «Peter Falk en chemise à fleurs» une guitare à la main, aura fait preuve d’une rare assiduité.Son prochain album, intitulé « Numéro 13», sera le dernier . Il sortira le 13 octobre 2023 et viendra clore deux décennies d’un travail méthodique et minutieux.Line Up : Batlik (chant / guitare ), Alessandra Giraudo (guitare électrique), Juliette Marçais (cuivres), Johan Guidou (batterie)

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

Réservez votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest Finistère