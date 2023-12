ELEPHANZ CABARET VAUBAN Brest, 25 janvier 2024, Brest.

Formé à Nantes en 2008 par Maxime et Jonathan Verleysen, deux frères élevés au son des 60s, aimant le songwriting folk et le format pop, Elephanz joue une pop porcelaine, se faufilent entre de puissantes lignes mélodiques où leurs voix s’accordent, se répondent ou s’entre-choquent sans jamais rien casser. Une pop synthétique racée et maîtrisée.

Tarif : 15.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29