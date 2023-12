KENT HYPNOSE CABARET VAUBAN Brest, 20 janvier 2024, Brest.

Qu’est-ce que l’Hypnose ? L’hypnose est avant tout un état naturel . Un état modifié de conscience que l’on côtoie tous sans exception 7 à 10 fois par jour… Il nous arrive tous d’être au volant de notre voiture, et de penser à ce que nous allons faire ce week-end… de rêver à nos prochaines vacances, et tout à coup, nous arrivons à destination et on se dit : Mince ? Je suis déjà arrivé là! . Nous n’avons aucun souvenir de la route qui vient de défiler derrière nous…Eh bien l’hypnose, c’est exactement ça !Kent Hypnose, le seul Hypnotiseur de spectacle Breton !Le but de mon spectacle est de démystifier l’hypnose…de donner une approche simple et directe de la discipline, et de s’amuser, rire tous ensemble, mais attention toujours dans le respect et la bienveillance !Les spectateurs seront invités en début de spectacle à participer à 2 tests de réceptivité : Les sujets les plus réceptifs et volontaires me rejoindront sur scène pour être plongés dans un état hypnotique, et vivre leurs rêves les plus fous ! Qui n’a jamais rêvé de gagner la super cagnotte du loto ? De marcher sur Mars ? Ou de rencontrer sa superstar préférée ? Sous Hypnose, tout devient possible !Alors, oserez-vous tenter l’expérience ? Venez entre amis ou en famille, je vous promets une soirée exceptionnelle, pour vous et vos proches car KENT HYPNOSE : c’est le spectacle de tous les Possibles ! 1h30 de spectacle, grand public. (conseillé à partir de 10 ans)

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29