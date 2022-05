Cabaret »Un tour du monde en musique », 26 juin 2022, .

Cabaret »Un tour du monde en musique »

2022-06-26 15:00:00 – 2022-06-26 15:30:00

La compagnie les Swing Girls and Boy, composée de quatre danseuses et un chanteur Wilfried proposera au public son nouveau spectacle « Destination Rêve ».

Un Tour du Monde, avec du chant en live, de la danse, de la joie, de la bonne humeur mais également de l’émotion.

Une invitation au rêve, au voyage et à la féérie Le moment se siroter et partager un verre servi par l’association Dixie Jazz 29 qui tiendra une buvette.

mairie.logonnadaoulas@orange.fr +33 2 98 20 60 98 https://www.logonna-daoulas.bzh/

