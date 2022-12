CABARET – TRANSFORMISTES Magalas Magalas Magalas Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Magalas Spectacle « les folies transformistes » devenue une soirée incontournable le vendredi au cabaret le showbizz,

nous vous proposons cette année deux spectacles complètement différents avec des artistes aux multiples talents .

leshowbizz@gmail.com

