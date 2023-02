CABARET : TRANS FORMISTE, 24 mars 2023, Sète OT ARCHIPEL DE THAU - SETE Sète.

CABARET : TRANS FORMISTE

Casino de Sète

45 place Edouard Herriot

La Corniche Sète Herault

2023-03-24 – 2023-03-24

Sète

Herault

Sète

EUR 43.7 43.7 DELICE D’AMOUR vous invite à un voyage aux mille et une couleur. Direction Séville et l’Histoire de Don Juan. Décollage pour la Grèce et retrouvons une Nana Mouskouri un peu coquine. Retour en France…Paris

Visite au Moulin Rouge, Pigalle, la Butte & son French Cancan. Le voyage continue en Irlande avec son histoire et ses danses. Une petite escale aux Etats-Unis où l’humour sera au rendez-vous.

L’aventure continue en Inde avec ses coutumes et son Bolywood Dance. La bonne humeur et la fantaisie seront le fil conducteur de ce voyage.

+33 4 86 84 04 04

Sète

dernière mise à jour : 2023-02-13 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE