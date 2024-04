Cabaret Trad Café des Allées – Montagnac sur Lède, Montagnac-sur-Lède (47) Montagnac-sur-Lède, vendredi 14 juin 2024.

Cabaret Trad avec Hastapen Vendredi 14 juin, 19h00 Café des Allées – Montagnac sur Lède, Montagnac-sur-Lède (47) libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T19:00:00+02:00 – 2024-06-14T22:30:00+02:00

Fin : 2024-06-14T19:00:00+02:00 – 2024-06-14T22:30:00+02:00

A partir de 19h, musique et danses et chants avec Hastapen et Compagnie.

Le Bar des Allées sert à boire

et restauration sur place.

Café des Allées – Montagnac sur Lède, Montagnac-sur-Lède (47) 7, Le Bourg

Café des Allées – Montagnac sur Lède, 47150 Montagnac-sur-Lède, France Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

baltrad balfolk