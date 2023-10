Marc Filograsso Cabaret-Théâtre L’étoile bleue Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Marc Filograsso Cabaret-Théâtre L’étoile bleue Marseille, 5 novembre 2023, Marseille. Marc Filograsso Dimanche 5 novembre, 14h30 Cabaret-Théâtre L’étoile bleue De 12 à 30€ Les fameux Dimanches Classiques reprennent à L’étoile bleue!

Nous continuons notre série avec le ténor Marc Filograsso, qui vous fera voyager à travers l’univers du formidable pianiste Francis Poulenc!

2023-11-05T14:30:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

Cabaret-Théâtre L'étoile bleue Adresse 107 BD Jeanne d'Arc, 13005 Marseille Ville Marseille latitude longitude 43.294294;5.39812

Cabaret-Théâtre L'étoile bleue Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/