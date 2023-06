Visite guidée du Cabaret-Théâtre L’étoile Bleue (ancien théâtre à l’italienne patrimoine historique de la ville de Marseille) Cabaret-Théâtre L’étoile Bleue Marseille, 17 septembre 2023, Marseille.

Visite guidée du Cabaret-Théâtre L’étoile Bleue (ancien théâtre à l’italienne patrimoine historique de la ville de Marseille) Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Cabaret-Théâtre L’étoile Bleue Entrée libre ou sur inscription – 20 personnes maximum

La visite se déroule avec le Président et Directeur Artistique du Cabaret-Théâtre L’étoile Bleue, Manoah Michelot.

Elle est constituée d’une présentation de l’histoire du lieu, avec les visites des espaces insolites comme les loges et le plateau.

Elle est suivie par une introduction à l’art et à l’histoire du secteur artistique du Cabaret, accompagné d’explications sur la création des costumes, la création artistique d’une Revue de Cabaret, etc.

Enfin, elle se termine par la découverte des activités du Cabaret et de sa programmation dans toute sa richesse et sa diversité.

La visite se clôturera éventuellement sur un échange de questions réponses entre le Directeur et le public concernant son parcours artistique, le Cabaret-Théâtre L’étoile Bleue, son histoire, ou d’autres aspects qui intéresseraient le public.

Le diocèse acquiert dès 1912 le terrain vague sur lequel est édifié le théâtre, dans l'optique de s'en servir pour développer le patronage culturel. Les représentations ont lieu dans un premier temps sur une estrade : la cabane Hadrian, avant la construction du théâtre dans les années 1920-1930.

Des activités ludiques et culturelles y sont alors proposées (chants, chorales, fanfares, fabrication d’une crèche artisanale pour Noël…), en faisant jouer les locaux mais également des chorales extérieures.

Bien que son activité soit interrompue par la Première Guerre Mondiale, le théâtre reste un lieu de vie essentiel du quartier. L’après-guerre marque la reprise des activités culturelles pour cet édifice. A partir des années 1950, le bâtiment s’ancre dans la vie quotidienne des habitants du quartier, avec notamment la mise en place d’un nouveau divertissement : le cinéma.

Deux jours par semaine, les membres du patronage paroissial et le prêtre de la paroisse Saint-Pierre proposent des projections des films les plus populaires de l’époque, tels que Les dix commandements (1956), ou bien encore Ben Hur (1959). Ainsi, c’est l’occasion pour les habitants du quartier Saint-Pierre de se réunir. Mais au-delà de ces projections, le cinéma est également un lieu d’échange, comme lors des évènements de mai 1968, durant lequel il se sert de point de réunion pour le Comité d’action Saint-Pierre.

Le monde audiovisuel subit de profonds changements avec la démocratisation de la télévision dans les foyers français au cours des années 1970. Le cinéma « Jeanne d’Arc » n’échappe pas à cette modification des moeurs. Dès 1974, devant le déclin des affluences, le patronage réduit son activité.

Par la suite, le Diocèse de Marseille utilise le lieu pour venir en aide à la Banque Alimentaire ainsi qu’au Secours Catholique, toujours dans cette optique de christianisme social qui était le motif de sa fondation.

La suite des évènements n’est pas des plus réjouissantes, avec la mise en location de l’établissement par le diocèse qui marque la fin des activités de cinéma. Ce lieu, autrefois pierre angulaire de la vie de Saint-Pierre, n’est plus un point de rendez-vous pour les habitants du quartier.

Entre 1999 et 2019, on dénombre une cinquantaine de représentations théâtrale, ce qui fait de cette période d’activité la moins prolifique de l’histoire du théâtre depuis le début du XXème siècle.

Depuis la signature du bail pour l’obtention du théâtre, et les débuts des travaux par le jeune danseur et entrepreneur Manoah Michelot, la réhabilitation de ce lieu historique de la ville de Marseille a constitué un projet herculéen. Les habitants du quartier sont surpris de (re)découvrir un tel espace oublié, insoupçonné, à seulement quelques pas de chez eux.

Aujourd’hui en plein essor depuis la reprise des activités culturelles en 2021, le Cabaret-Théâtre L’étoile Bleue dispose d’une programmation variée et riche, mettant à l’honneur la richesse culturelle du patrimoine marseillais et provençal, et en mélangeant les genres : revue de cabaret, concerts de jazz et de classique, drag shows, ou encore théâtre et stand-up… Rien n’est impossible dans ce bel espace magique, qui retrouve toute sa beauté d’autan ! Parking à 1 minutes de l’entrée du Théâtre situé au 29 Boulevard des Frères Godchot, 13005 Marseille (un grand portail marron). Merci d’appeler pour réserver la place en amont.

