Cabaret-Théatre L’Echappée Belle La Chapelle-Bâton, dimanche 21 avril 2024.

Cabaret Théâtre amateur, un spectacle mêlant sketchs, danses, chants et théâtre. Vous voulez rigoler, vous détendre passer une bonne soirée, détendre vos zygomatiques , venez nous rejoindre à notre soirée qui sera des plus festive !

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un parking est à votre disposition auprès de la maison des associations. Une buvette sera à votre disposition avec boissons et pâtisseries. La carte bancaire est acceptée pour tout vos paiements.

La billetterie en ligne ouvre le 31 mars 2024 à 16h. (Billet non disponible sur place) Tarif: 8 euros

Lien de la billetterie (helloasso) https://www.helloasso.com/associations/l-echappee-belle-cabaret/evenements/cabaret-theatre-2024-de-l-echapee-belle-1

ou lechappee.belle79@gmail.com

La Chapelle-Bâton 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lechappee.belle79@gmail.com

