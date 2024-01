Cabaret Théâtre, au théâtre ce soir : Amours et chevrotines Place de la Mairie Brion-près-Thouet, samedi 17 février 2024.

Cabaret Théâtre, au théâtre ce soir : Amours et chevrotines Place de la Mairie Brion-près-Thouet Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Les mille hérons vous présente une adaptation de la comédie de Christian Rossignol « Amour et chevrotines ». Plongez dans une succession de quiproquos, gags et de coups de théâtre, où les uns devront compter sur les aléas de l’amour et les autres sur la force de persuasion des chevrotines.

Les mille hérons vous présente une adaptation de la comédie de Christian Rossignol « Amour et chevrotines ». L’histoire : Alice, a l’habitude d’arrondir ses fins de mois grâce à de menus larcins et autres combines douteuses. Cette fois, elle entraîne son fils Eliot, dont elle considère l’honnêteté de comme une tare, dans un kidnapping rocambolesque au cours duquel rien ne se passera comme prévu. La ferme isolée dans laquelle ils devaient amener leur victime s’avérera plus fréquentée qu’un hall de gare. Transformée en gîte rural, elle est aussi le lieu de rendez-vous des membres d’un site de rencontres coquines. Malgré sa couardise et sa maladresse, Eliot tente par tous les moyens de sortir sa mère du pétrin. Dans une succession de quiproquos, gags et de coups de théâtre, les uns devront compter sur les aléas de l’amour et d’autres sur la force de persuasion des chevrotines.

EUR.

Place de la Mairie Au Foyer Rural

Brion-près-Thouet 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par Maison du Thouarsais