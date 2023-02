Cabaret ta mère Tthéâtre Le funambule montmartre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Cabaret ta mère Tthéâtre Le funambule montmartre, 14 mars 2023, Paris. Le mardi 27 juin 2023

Des clowns, des nénés philosophes, Patrick Swayze et le Pape ! À travers une succession de numéros réjouissants, sept artistes tordent le cou au sexisme par le rire. Entre expériences personnelles et fantasmes délirants, chacun.e aborde un thème qui lui est cher : la maternité, la paternité, la religion, la beauté, les inégalités au travail, la masculinité, l'éducation. Le spectacle, léger et pétillant, détourne les numéros incontournables du cabaret moderne. Chant, danse, saynètes, marionnettes, grand-guignol : Welcome to Cabaret Ta Mère ! Tthéâtre Le funambule montmartre 53 rue des saules 75001 Paris

