Cabaret sonique X Dañsfabrik : Vanille Paulette Savage Or'l

Finistère

3 mars 2023, Brest

2023-03-03 00:00:00 – 2023-03-03 Brest

Finistère Sonic Floor et Astropolis s’associent à Dañsfabrik pour un Cabaret Sonique sous le signe de la danse décomplexée! Après la mini ballroom dans le cadre du festival, on joue les prolongations dans le sous-sol du Cabaret Vauban pour une nuit fièvreuse sous sa boule à facettes avec l’étoile montante Vanille, française basée à Londres voguant entre techno, house et hard dance. A ses côtés, deux piliers des nuits nantaises avec OR’L et Paulette Sauvage, résidents des soirées Pan-Pan à Nantes. https://fr-fr.facebook.com/sonicfloor/ Brest

