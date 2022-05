Cabaret Sonique avec Kmyle, 13 mai 2022, .

Cabaret Sonique avec Kmyle

2022-05-13 00:00:00 – 2022-05-13

Sonic Floor revient au Vauban pour un Cabaret Sonique avec un des membres de la famille Astropolis et membre du Trio Möd3rn : Kmyle, et sa techno inventive, texturée et magnétique signée sur Clergy ou Astropolis Records.

+33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme.html

