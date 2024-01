[Cabaret] Soirée Karaoké La Sirène à Barbe Dieppe, mercredi 6 mars 2024.

[Cabaret] Soirée Karaoké La Sirène à Barbe Dieppe Seine-Maritime

Mercredi Karaoké à La Sirène à Barbe ! Rejoignez-nous pour une soirée de chansons et de fun, guidée par notre animateur hors pair (pas une drag queen, chut !). Montez sur scène pour montrer vos talents ou défiez vos amis. Tous les styles sont les bienvenus, du rock au disco. Préparez-vous à chanter et danser toute la nuit. Exprimez-vous, découvrez vos talents cachés et profitez d’une soirée mémorable avec amis et nouveaux visages.

La Sirène à Barbe /Place Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie simon@lasireneabarbe.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:30:00

fin : 2024-03-06



