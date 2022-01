Cabaret Sensually! – Soirée spéciale St Valentin Montévrain Montévrain Catégories d’évènement: Montévrain

Seine-et-Marne

Cabaret Sensually! – Soirée spéciale St Valentin Montévrain, 14 février 2022, Montévrain. Cabaret Sensually! – Soirée spéciale St Valentin Millésime Montévrain – Salle de spectacle 1 rue Julien le Pahun Montévrain

2022-02-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-14 Millésime Montévrain – Salle de spectacle 1 rue Julien le Pahun

Montévrain Seine-et-Marne Montévrain EUR 45 96 Tel un regard sur le sublime, laissez-vous transporter par un spectacle rempli de fantaisie et d’émotion contact@millesime-montevrain.fr +33 1 83 61 97 41 https://www.millesime-montevrain.fr/ Millésime Montévrain – Salle de spectacle 1 rue Julien le Pahun Montévrain

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire

Détails Catégories d’évènement: Montévrain, Seine-et-Marne Autres Lieu Montévrain Adresse Millésime Montévrain - Salle de spectacle 1 rue Julien le Pahun Ville Montévrain lieuville Millésime Montévrain - Salle de spectacle 1 rue Julien le Pahun Montévrain Departement Seine-et-Marne

Montévrain Montévrain Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montevrain/

Cabaret Sensually! – Soirée spéciale St Valentin Montévrain 2022-02-14 was last modified: by Cabaret Sensually! – Soirée spéciale St Valentin Montévrain Montévrain 14 février 2022 Montévrain Seine-et-Marne

Montévrain Seine-et-Marne