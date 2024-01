EBO TAYLOR & THE FAMILY BAND CABARET SAUVAGE Paris, 13 mai 2024, Paris.

Après une tournée à guichets fermés aux États-Unis, le légendaire Ebo Taylor sera de retour avec son «Family Band » pour une serie de dates exceptionnelles en France et en Europe en 2024.Le groupe est composé de 8 musiciens, dont ses fils Henry, Roy et William, qui portent maintenant au plus haut le flambeau de cette musique Afro beat Highlife, crée il y a plus de 60 ans par leur père Ebo Taylor.En mai prochain rejoignez-nous pour célébrer une riche et dense carrière musicale de six décennies au Cabaret Sauvage !

Tarif : 30.80 – 30.80 euros.

Début : 2024-05-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

CABARET SAUVAGE 59 BD MACDONALD 75019 Paris 75