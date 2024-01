AKLI D. EN CONCERT CABARET SAUVAGE Paris, 2 mars 2024, Paris.

« Yes Papa Tour » de AKLI D. pose ses valises au Cabaret Sauvage le 2 mars 2024 pour un concert exceptionnel. AKLI D. auteur de titres devenus des incontournables de la musique Kabyle et de la World music, il fusionne avec brio les sonorités kabyles, africaines, latino, rock et reggae… Véritable Showman, chacun de ses concerts est un moment unique empreint de partage, de fraternité et d’énergie. – INFOS PRATIQUES Samedi 02 Mars 2024 Ouverture des portes à 19h LE CABARET SAUVAGE59 Bd Macdonald (Parc de La Villette) 75019 ParisM° Porte de la Villette ou Porte de Pantin

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

