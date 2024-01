LIONHEART SUICIDE SILENCE CABARET SAUVAGE Paris, 17 février 2024, Paris.

LIONHEART SUICIDE SILENCE KUBLAI KHAN TX PALEFACE SWISS Attention : puissante soirée hardcore en perpective avec en headliner : LIONHEART !4 groupes explosifs, au Cabaret Sauvage, Paris : chausse tes vans on se rejoint dans le pit !-LIONHEART :Leur dernier album Welcome to the West Coast III est un condensé de ce qui se fait de mieux actuellement en hardcore metal from California!- SUICIDE SILENCE : C’est plus d’un million d’auditeurs mensuels sur Spotify, c’est du deathcore Californien, c’est à voir absolument.- KUBLAI KHAN TX : Metalcore from USA, dont le dernier album « Absolute » est grandement salué par la critique.- PALEFACE SWISS : retrouvez « The heaviest band from Switzerland » balancer son deathcore XXL pour l’ouverture de la soirée !

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 18:00

Réservez votre billet ici

CABARET SAUVAGE 59 BD MACDONALD 75019 Paris 75